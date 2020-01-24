Японский полузащитник может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.
Кейсуке Хонда, Getty Images
24 января 2020, 09:43
Бразильский Ботафого оказался не против подписать предложенного им Кейсуке Хонду, и уже сделал предложение игроку, сообщает Globo Esporte.
В пользу трансфера говорит то, что Хонда находится в статусе свободного агента. В конце декабря он покинул Витесс, спустя всего полтора месяца после того, как присоединился к клубу.
Хонда нуждается в клубе, чтобы, среди прочего, быть в хорошей форме перед летними Олимпийскими играми в Токио.
За день до этого Ботафого подписал эквадорского хавбека Эмелека Габриэля Кортеса на правах аренды с возможностью выкупа за миллион долларов.
В прошлом сезоне Ботафого занял 15-е место среди 20 команд бразильской Серии А.