Нидерланды. Новость

Японский хавбек расторг контракт с клубом из Эредивизи.

Полузащитник Кейсуке Хонда покинул Витесс, сообщает официальный сайт нидерландского клуба.

Стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

Хонда присоединился к Витессу лишь в начале ноября на правах свободного агента. В футболке "желто-черных" 33-летний игрок провел 4 поединка.

"Когда я приходил в клуб, моей задачей было изменить ситуацию. Мне не удалось, Леонид Слуцкий покинул клуб. Я чувствую ответственность за это. Поэтому думаю, мне не стоит оставаться в команде после зимнего перерыва", – объяснил свое решение Хонда.

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