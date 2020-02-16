Бразилия

"Стервятники" выиграли очередной трофей в копилку своего клуба.

В битве за Суперкубок Бразилии между собой встречались Фламенго и Атлетико Паранаэнсе.

Победу добыли номинальные хозяева, а Габигол продолжает отличаться забитыми голами в важных поединках.

Фламенго — Атлетико Паранаэнсе 3:0

Голы: Бруно Энрике, 15, Габигол, 29, де Арраскаета, 68.



Фламенго: Диего Алвес — Рафинья, Густаво Энрике, Родриго Кайо, Филипе Луис (Рене, 88) — Виллиан Арао, Жерсон — де Арраскаета (Мичаел, 73), Эвертон Рибейро (Диего, 87), Бруно Энрике — Габигол



Атлетико Паранаэнсе: Сантос — Келлевен (Фернандо Канесин, 46), Лукас Алтер, Тьяго Элено, Марсио Азеведо (Абнер Винисиус, 46) — Эрик, Веллингтон, Лео Ситадинни (Биссоли, 64) — Ника, Маркиньос Габриэль, Рони



Предупреждения: Габигол — Эрик, Никао.

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