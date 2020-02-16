"Стервятники" выиграли очередной трофей в копилку своего клуба.
Фламенго, twitter.com/Flamengo
16 февраля 2020, 23:28
В битве за Суперкубок Бразилии между собой встречались Фламенго и Атлетико Паранаэнсе.
Победу добыли номинальные хозяева, а Габигол продолжает отличаться забитыми голами в важных поединках.
Фламенго — Атлетико Паранаэнсе 3:0
Голы: Бруно Энрике, 15, Габигол, 29, де Арраскаета, 68.
Фламенго: Диего Алвес — Рафинья, Густаво Энрике, Родриго Кайо, Филипе Луис (Рене, 88) — Виллиан Арао, Жерсон — де Арраскаета (Мичаел, 73), Эвертон Рибейро (Диего, 87), Бруно Энрике — Габигол
Атлетико Паранаэнсе: Сантос — Келлевен (Фернандо Канесин, 46), Лукас Алтер, Тьяго Элено, Марсио Азеведо (Абнер Винисиус, 46) — Эрик, Веллингтон, Лео Ситадинни (Биссоли, 64) — Ника, Маркиньос Габриэль, Рони
Предупреждения: Габигол — Эрик, Никао.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.