Бразилия

Соперники бразильцев пока неизвестны — предыдущие спарринги были отменены из-за коронавируса.

Главный тренер олимпийской сборной Бразилии Андре Жардин огласил заявку на ближайшие матчи команды. Бразильцы должны были встретиться с Саудовской Аравией и Египтом 26 и 29 марта соответственно в Дубае, однако игры были отменены из-за коронавируса, сообщает Globo.

Конфедерация футбола Бразилии работает над организацией новых товарищеских поединков. Возможно, соперниками будут клубные команды.

Получил вызов и полузащитник Шахтера Майкон. В целом, список вызванных выглядит так:

Вратари: Клейтон (Брагантино), Лукас Перри (Сан-Паулу), Фелипе (Гремио).

Защитники: Габриэль (Лилль), Рогер Ибаньес (Рома), Луис Фелипе (Лацио), Лянко (Торино), Эмерсон (Бетис), Гуга (Атлетико Минейро), Аиртон Лукас (Спартак), Кайо Энрике (Гремио).

Полузащитники: Дуглас Луис (Астон Вилла), Лукас Пакета (Милан), Матеус Энрике (Гремио), Майкон (Шахтер), Педриньо (Коринтианс), Рейнир (Реал Мадрид), Вендел (Спортинг).

Нападающие: Энтони (Сан-Паулу), Габриэль Мартинелли (Арсенал), Матеус Кунья (Герта), Паулиньо (Байер), Винисиус (Реал).