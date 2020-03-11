Бразилия

Бывший футболист сборной Бразилии доигрывает в чемпионате Параиба.

Марсело дос Сантос, более известный как Марселиньо Параиба, принял решение закончить карьеру в возрасте 44 лет, сообщил клуб Деспортива Перилима в Инстаграме.

Последним матчем в карьере Марселиньо станет встреча с Сентро Спортиво Параибано в воскресенье, 15 марта.

После завершения карьеры Марселиньо войдет в тренерский штаб Перилимы.

Бывший футболист сборной Бразилии (пять матчей) начинал свой путь в 1991 году в Кампиненсе. Марселиньо 25 раз менял клуб, успев поиграть за Сантос, Сан-Паулу, Марсель, Герту и Фламенго.