Бразилия

Некогда лучший футболист мира пообщался с парагвайским телеканалом ABC Color.

Проведя более месяца в парагвайской тюрьме из-за проблем с документами, бразилец был выпущен, но вскоре его передвижения снова ограничили. С 7 апреля Роналдиньо вместе со своим братом Роберто де Ассисом Морейрой проводят время под домашним арестом в отеле Палмагора в Асунсьоне. Обсуждая свое положение с журналистами, бразилец, однако, был спокоен и расслаблен.

- Роналдиньо, ты проявил себя на чемпионате мира U-17 в 1997 году. Что ты помнишь об этом?

- Это приятные воспоминания, я был тогда очень молод. У Бразилии не было этого трофея на тот момент, он был важен в начале моей карьеры. Благодаря этому я стал игроком первой команды Гремио, когда вернулся в клуб.

- В 2002 ты снова стал чемпионом мира, но уже с национальной сборной. Ощущения были мощнее, чем от триумфа в 1997?

- Оба случая были особенными. Выиграть чемпионат мира всегда очень важно, очень восхитительно. Мне повезло сделать это и в 17 лет, и в 22 года. Это был прекрасный опыт.

- Ты смог перебраться в Европу, играть в еврокубках, стать игроком Барселоны – это нечто особенное для любого южноамериканца. Что ты чувствовал?

- Это еще один непередаваемый момент. Думаю, я играл там не так долго… Победа в Лиге чемпионов с Барселоной всегда будет чем-то особенным, ведь перед этим у клуба был не лучший период.

- В Парагвае ты играл в финале Копа Либертадорес, самого важного клубного турнира Южной Америки. Что ты помнишь о том финале? Олимпия Асунсьон здесь победила 2:0, но вы взяли свое в Белу-Оризонте.

- Да, мне повезло выиграть Либертадорес, этого трофея не хватало в моей коллекции. У нас были отличные матчи с парагвайцами. Это тоже хорошие воспоминания.

- Говорят, что ты верующий человек. Это помогает тебе в нынешних условиях ограничения свободы?

- Думаю,да. Я верую и всегда молюсь, чтобы все сложилось хорошо. Надеюсь, скоро это закончится.

- Какова была цель твоего визита в Парагвай? Говорили о двух мероприятиях.

- Да. Все было в рамках контрактов, которые заключил мой брат. Он мой представитель. Мы приехали, чтобы принять участие в запуске олнайн-казино, а также в презентации книги "Король жизни" (Craque da Vida). Ее организовала бразильская компания, которая занимается продажей книги в Парагвае.

- Твое появление привлекло внимание. Было впечатляюще, что несмотря на всю деликатность ситуации, когда ты давал показания, официальные лица и полиция просили тебя о фото и автографах. Что ты чувствовал в этот момент?

- Теплота, искренность и уважение всех парагвайцев ощущались с первого дня моего появления в стране – и так поныне. Я очень им за это благодарен.

- Как ты отреагировал, когда узнал, что паспорта поддельные?

- Мы были крайне удивлены, узнав, что они фальшивые. С тех пор мы всячески помогали правосудию, чтобы все прояснить. Мы ответили на все вопросы, которые к нам были.

- Что ты почувствовал, когда 6 марта тебе сказали, что ты отправишься в тюрьму, хотя казалось, что все уже разрешилось?

- Это был тяжелый удар. Никогда не думал, что окажусь в такой ситуации. Всю свою жизнь я старался достичь высочайшего уровня профессионализма и радовать людей своим футболом.

- После слушаний судья Мирко Валинотти сказал, что у тебя нет никаких ограничений свободы, ты можешь вернуться в Бразилию. Что произошло после этого?

- Наш рейс был запланирован на три часа ночи 7 марта, потому что это был день рождения моего сына. Я не знаю, что случилось.

- В тюрьме постоянно хотели с тобой сфотографироваться, сыграть в футбол или волейбол. Твою свободу ограничили, но все хотели быть с тобой. Что ты ощущал в то время?

- Все люди, с которыми я повстречался в тюрьме, тепло ко мне относились. Игра в футбол, автографы, фото – это часть моей жизни. У меня не было причин прекращать этим заниматься, тем более, в окружении людей, попавших в такое же затруднительное положение, как и я.

- Чего ты ожидаешь от парагвайского правосудия?

- Надеюсь, они смогут использовать наши показания, и эта ситуация разрешится как можно быстрее.

- Что ты планируешь сделать, когда все закончится?

- Первым делом я крепко поцелую свою маму, которая проводит эти тяжелые дни во время пандемии коронавируса дома. Затем нужно будет оценить влияние всей этой ситуации и двигаться дальше с верой и новыми силами.

ABC Color