Бразилия

Однако на данный момент мадридцы не делали предложений по хавбеку.

Полузащитник Сан-Паулу Игор Гомес действительно входит в сферу интересов Реала, подтвердил исполнительный директор бразильского клуба Раи.

"Интерес Реала к Игору Гомесу? Это правда. Мы можем сказать, что этот футболист находится на радаре у многих европейских клубов", — цитирует Раи Goal со ссылкой на Globo Esporte.

"Но официальных контактов не было. Пока он только возбуждает интерес. Я уже говорил с европейскими друзьями, которые спрашивали об Игоре, но это все".

По словам гендиректора Сан-Паулу Алешандре Пассаро, Гомес может в ближайшие полгода получить португальский паспорт. Это сделает его еще желаннее для европейских клубов, потому что он в таком случае не будет считаться легионером.

На счету 21-летнего Игора Гомеса пять голов в 29 матчах чемпионата за Сан-Паулу.