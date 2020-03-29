Испания

Игор Гомес в будущем может оказаться в Мадриде.

Как сообщает AS, скауты мадридского Реала длительное время активно наблюдали за полузащитником Сан-Паулу Игором Гомесом.

Отмечается, что 21-летний бразильский футболист, которого окрестили "новым Кака", провел за первую команду "трехцветных" 44 поединка, в которых отличился пятью голами.

Кроме того, действующий контракт Гомеса истекает в 2023 году, а его сумма отступных равна 50 миллионам евро. По данным источника, за ситуацией вокруг хавбека наблюдают Севилья и Барселона.

Ранее сообщалось, что мадридцы всерьез намерены приобрести 17-летнего полузащитника Ренна Эдуардо Камавингу.