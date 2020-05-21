Бразилия

Марсело Мадейрос рассказал о полузащитнике Шахтера Тайсоне.

Президент бразильской команды сообщил, что двери Интернасьонала всегда открыты для 32-летнего футболиста.

"Мы провели беседу с ним. Он – кумир, он важен для нашего клуба. Мы заинтересованы в том, чтобы заполучить Тайсона, однако интерес к нему проявляют влиятельные европейские клубы".

"Однако Интернасьонал всегда открыт к возвращению Тайсона", — приводит слова Марсело Мадейроса Revista Colorada.

Ранее Тайсон заявил о желании выступать за Интернасьонал в 2021 году.