Украина

Бразилец заявил фанатам своего бывшего клуба о желании вернуться на родину.

Полузащитник донецкого Шахтера Тайсон пообщался со своими подписчиками в прямом эфире Instagram. Об этом сообщает Revista Colorado.

В ходе общения бразильцу поступил вопрос от одного из фанатов о возможном возвращении в Интернасьональ из Порту-Алегре, где Тайсон начинал свою профессиональную карьеру.

"Даст Бог, я буду в Интере в 2021 году", — ответил футболист.

Контракт Тайсона в "горняками" истекает летом 2021 года. В системе Интернасьональ Тайсон находился с 2004-го по 2010-й, после чего перебрался в харьковский Металлист. В 2013-м хавбек стал игроком донецкого Шахтера.

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