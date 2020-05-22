Бразилия

Бразильцы должны луганчанам 1,8 млн евро.

Вчера, 21 мая, состоялись выборы президента Крузейро. Им стал Серхио Родригес. Новоизбранный президент заявил о первоочередных шагах на своей должности.

"Основной задачей является выплата признанного ФИФА долга. Крайний срок погашения — следующая пятница", — цитирует президента O Tempo.

"Первоочередной задачей является выплата долга за трансфер Жозе, а затем погашение долгов перед игроками и сотрудниками. Лишь после этого можно говорить о задачах возвращения в Серию А", — заявил президент.

Напомним, бразильский клуб может вылететь в Серию С за невыплату долга перед луганской Зарей за Виллиана Жозе.