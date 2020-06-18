Бразилия

Бразилец в очередной раз заверил, что хочет покинуть Шахтер и вернуться на родину.

Капитан Шахтера Тайсон не скрывает свои намерения уйти из клуба. Он хочет вернуться в Интернасьонал, за который выступал до перехода в Металлист в 2010 году.

"Я тоскую по Риу-Гранди-ду-Сул изо дня в день… На днях я даже получил сообщение от тренера [Интернасьонала]. Мы поговорили, но посмотрим, как закончится эта история", — цитирует Тайсона UOL.

"У меня остается полтора года по контракту. Надеюсь, все получится так, как я хочу. Дело даже не в деньгах, дело во мне. Я хочу вернуться к семье. Собираюсь поговорить с руководством Интера в декабре, и посмотрим, что из этого получится".

В этом сезоне Тайсон забил девять голов и сделал семь ассистов в 16 матчах первого этапа чемпионата Украины, а также отметился одним ассистом в восьми играх еврокубков.