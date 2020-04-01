Украина

Бразильский хавбек не скрывает своего желания покинуть Шахтер.

Полузащитник донецкого Шахтера Тайсон провел совместный эфир с игроком Интернасьонала Андресом Д’Алессандро, в котором рассказал о желании вновь вернуться в чемпионат Бразилии.

"У меня до сих пор нет мысли о том, чтобы останавливаться на достигнутом. У меня есть еще несколько целей, которых хотелось бы достичь в Бразилии. Хочу вернуться".

"Я мечтаю вернуться и сыграть с тобой за одну команду. В любом случае, тебе придется меня подождать. Скоро эта мечта осуществится", – приводит слова Тайсона MinhaTorcida.

Напомним, ранее Тайсон неоднократно и открыто заявлял о том, что Шахтер не хочет отпускать его в другой клуб.

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