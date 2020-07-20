Бразилия

Экс-динамовец продолжит карьеру на Ближнем Востоке.

Полузащитник Палмейраса Дуду перешел в катарский Аль-Духаиль, сообщает официальный твиттер бразильского клуба.

Аль-Духаиль заплатил 7 млн евро за годичную аренду вингера. Сделка между клубами также предусматривает право выкупа за 6 млн евро и различные бонусы.

Дуду присоединился к Палмейрасу в январе 2015 года из киевского Динамо за 3 млн евро. В 305 матчах в составе "зелено-белых" полузащитник забил 70 голов и совершил 73 ассиста. Вместе с клубом 28-летний игрок завоевал два чемпионских титула и Кубок Бразилии.

Ранее сообщалось, что Базель выкупил права на нападающего Палмейраса Артура Кабрала.