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Выступающий на правах аренды за Базель принадлежащий Палмейрасу Артур Кабрал находится в шаге от того, чтобы стать полноправным игроком швейцарского клуба.

Дубль Артура Кабрала в четвертьфинале Кубка Швейцарии приблизил Палмейрас к получению 4,5 миллиона евро — сообщает Globo.

Согласно арендному договору с Базелем, швейцарцы обязаны выкупить 22-летнего форварда за эту сумму, если он забьет в течение сезона 12 мячей во всех турнирах.

В настоящий момент на его счету 11 голов в 25-ти матчах (7 в чемпионате Швейцарии, 2 в национальном Кубке и 2 в Лиге Европы). Учитывая, что в первенстве страны, которое возобновится 19 июня, предстоит сыграть еще 13 туров, и, как минимум, по одному матчу в Кубке Швейцарии и Лиге Европы, то задача забить еще раз не выглядит невыполнимой.

Впрочем, руководство Базеля вполне довольно игрой Артура и намерено выкупить его контракт вне зависимости от статистических показателей.

До Базеля Кабрал выступал за Сеару (76 матчей во всех турнирах, 29 голов) и Палмейрас (2, 1).