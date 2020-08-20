Нападающий присоединится к клубу из Порту-Аллегри на правах свободного агента.
Алешандре Пато, Getty Images
20 августа 2020, 08:22
Бразильский форвард Алешандре Пато расторг контракт с Сан-Паулу. Вскоре он станет игроком Интернасьонала, сообщает журналист Алешандре Эрнст.
Клуб из Порту-Аллеги согласился удовлетворить зарплатные требования 30-летнего игрока.
Для Пато это будет возвращение в родной клуб, с которого начинался его путь в футболе. Алешандре покинул Интернасьонал, перейдя в Милан в 2007.
Также в его карьере были Коринтианс, Сан-Паулу, Челси, Вильярреал и обанкротившийся Тяньцзинь Тянхай.