Бразилия

Нападающий присоединится к клубу из Порту-Аллегри на правах свободного агента.

Бразильский форвард Алешандре Пато расторг контракт с Сан-Паулу. Вскоре он станет игроком Интернасьонала, сообщает журналист Алешандре Эрнст.

Клуб из Порту-Аллеги согласился удовлетворить зарплатные требования 30-летнего игрока.

Для Пато это будет возвращение в родной клуб, с которого начинался его путь в футболе. Алешандре покинул Интернасьонал, перейдя в Милан в 2007.

Также в его карьере были Коринтианс, Сан-Паулу, Челси, Вильярреал и обанкротившийся Тяньцзинь Тянхай.