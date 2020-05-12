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Китайский клуб не сумел пережить кризис.

Тяньцзинь Тяньхай не примет участие в ближайшем розыгрыше Суперлиги Китая, так как клуб не сумел преодолеть финансовые проблемы, сообщает Beijing News.

По данным источника, Тяньцзинь вскоре объявит о банкротстве, а место команды в чемпионате займет Шеньчжень под руководством Роберто Донадони.

К слову, команду в свое время тренировали Фабио Каннаваро и Паулу Соуза, а составе выступали такие игроки как Антони Модест, Луис Фабиано, Алешандро Пато, Аксель Витсель и хорошо известные украинским болельщикам Жадсон и Жуниор Мораес.

Ранее Football.ua рассказывал, каким футболистам переезд в Китай пошел на пользу с точки зрения карьеры.