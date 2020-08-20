Бывший защитник Ювентуса продолжит карьеру в сильнейшем клубе Южной Америки.
Маурисио Исла, Фламенго
20 августа 2020, 08:57
Правый защитник Маурисио Исла стал футболистом Фламенго, сообщил клуб в Твиттере. Длительность и условия контракта двукратного чемпиона Южной Америки не разглашаются.
В составе Фламенго Исла должен заменить экс-защитника Баварии Рафинью, которы в это окно перешел в Олимпиакос.
Ранее в карьере Маурисио были Универсидад Католика, Удинезе, Ювентус, КПР, Марсель, Кальяри и Фенербахче.
В турецкой Суперлиге-2019/20 Маурисио Исла провел 19 матчей за Фенербахче, отметившись 3 ассистами. Всего он записал на свой счет 13 результативных передач в 68 играх первенства Турции.