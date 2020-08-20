Бразилия

Бывший защитник Ювентуса продолжит карьеру в сильнейшем клубе Южной Америки.

Правый защитник Маурисио Исла стал футболистом Фламенго, сообщил клуб в Твиттере. Длительность и условия контракта двукратного чемпиона Южной Америки не разглашаются.

É nosso! O lateral-direito Mauricio Isla, bicampeão da Copa América pela Seleção do Chile, é o novo reforço do Mais Querido. Seja bem-vindo e #PodeChegar! #IslaÉDoMengão pic.twitter.com/Vadk8aaUAp — Flamengo (@Flamengo) August 19, 2020

В составе Фламенго Исла должен заменить экс-защитника Баварии Рафинью, которы в это окно перешел в Олимпиакос.

Ранее в карьере Маурисио были Универсидад Католика, Удинезе, Ювентус, КПР, Марсель, Кальяри и Фенербахче.

В турецкой Суперлиге-2019/20 Маурисио Исла провел 19 матчей за Фенербахче, отметившись 3 ассистами. Всего он записал на свой счет 13 результативных передач в 68 играх первенства Турции.