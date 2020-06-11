Чилийский защитник не останется в стамбульском клубе.
Маурисио Исла (слева), GEtty Images
11 июня 2020, 08:29
Фенербахче и Маурисио Исла достигли договоренности о расторжении контракта, сообщил клуб в Твиттере.
Ранее в карьере Ислы были выступления за Универсидад де Католика, Удинезе, Ювентус, КПР, Марсель и Кальяри. Также Маурисио провел 115 матчей за сборную Чили, в которых забил четыре гола.
В нынешнем чемпионате Турции Исла сыграл 19 матчей за "канареек", отметившись 3 ассистами. Всего он записал на свой счет 13 результативных передач в 68 играх Суперлиги.
Фенербахче после 26 туров идет на седьмом месте в чемпионате Турции. Местные СМИ приписывают клубу интерес к назначению тренером Сергея Реброва, а также к аренде Андрея Ярмоленко из Вест Хэма.