Турция

Чилийский защитник не останется в стамбульском клубе.

Фенербахче и Маурисио Исла достигли договоренности о расторжении контракта, сообщил клуб в Твиттере.

Ранее в карьере Ислы были выступления за Универсидад де Католика, Удинезе, Ювентус, КПР, Марсель и Кальяри. Также Маурисио провел 115 матчей за сборную Чили, в которых забил четыре гола.

В нынешнем чемпионате Турции Исла сыграл 19 матчей за "канареек", отметившись 3 ассистами. Всего он записал на свой счет 13 результативных передач в 68 играх Суперлиги.

Фенербахче после 26 туров идет на седьмом месте в чемпионате Турции. Местные СМИ приписывают клубу интерес к назначению тренером Сергея Реброва, а также к аренде Андрея Ярмоленко из Вест Хэма.