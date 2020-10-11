Бразилия

Вингер снова перешел в родной клуб.

Бывший нападающий сборной Бразилии Робиньо перешел в Сантон, сообщает официальный сайт клуба.

Опытный вингер поставил подпись под пятимесячным контрактом с "рыбами". Зарплата 36-летнего футболиста составит около 270 долларов в месяц.

Робиньо является воспитанником Сантоса и начинал карьеру в бразильском клубе. Последним клубом полузащитника был Истанбул, где он провел 43 поединка и забил 4 гола.

С августа этого года Робиньо находился в статусе свободного агента.