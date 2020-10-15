Бразилия

Бывший тренер мадридского Реала остался без работы.

Поражение 1:3 от Коритибы в чемпионате Бразилии стало пока что последним для Вандерлея Лушембурго во главе Палмейраса – после этого его отправили в отставку, сообщает Globo Esporte.

Лушембурго уверял, что может вытащить команду из трудного периода (три поражения подряд), но руководство клуба приняло иное решение. Вместе с бывшим тренером Реала покидают Палмейрас и его помощники – Маурисио Копертино и Антонио Мелло.

Это был уже пятый (!) период работы Лушембурго в Палмейрасе. Он начался в декабре 2019 года. В 36 матчах при Вандерлее команда добыла 17 побед, 14 раз сыграла вничью и пять раз проиграла.

В начале 2020 года Лушембурго выиграл Турнир Флориды, а в августе – чемпионат штата Паулиста. Однако даже серия из 20 игр без поражений не спасла его от критики болельщиков, которые были недовольны недостаточно атакующим стилем игры команды.