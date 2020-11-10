Бразилия

Два крупных клуба бразильской Серии А устроили чехарду на позиции главных тренеров.

В текущем сезоне клубы-участники бразильской Серии А уже успели сыграть двадцать туров, однако далеко не каждому из главных тренеров команд удалось удержаться в занимаемой должности. Из двадцати коллективов лишь шесть не пошли на крайние меры, а суммарное число отставок составило 17 (лишь трое — по собственному желанию).

По большому счету, в этот контекст прекрасно вписывается непродолжительный опыт работы Доменека Торрента на посту наставника Фламенго. Он был уволен уже спустя 10 недель от даты своего назначения в результате нежелания руководства терпеть два болезненных поражения кряду: от Сан-Паулу (1:4) и Атлетико Минейро (0:4).

Казалось бы, проиграл клуб, и проиграл. Некоторые, к примеру экс-наставник украинского ПФК Львов Георгий Цецадзе, продержались и дольше, хотя результаты были еще хуже. Еще более странной данная ситуация становится, когда приходит осознание, что "стервятники" располагаются в турнирной таблице Серии А на третьей строчке, отставая от лидера всего на одно очко. К слову о лидере, Интернасьонале — там тоже есть чему удивляться, но обо всем по порядку.

Тонкость ситуации с Доменеком Торрентом состоит в том, что его сознательно нанимало руководство с целью улучшения атакующей игры команды. Однако, по всей видимости, не был учтен тот факт, что прошлый клуб наставника, Нью-Йорк Сити, при не пропускал в свои ворота лишь по большим праздникам. По сути, Торрент был уволен со своего поста лишь по факту значительного числа пропущенных командой мячей за короткий промежуток времени.

Есть вина в этом и самого наставника — делать заявления на пресс-конференциях о том, что прошлый Копа Либертадорес был выиграл командой "благодаря везению", и что второй раз подряд победить в чемпионате "почти нереально" — темпераментные Бразильцы такого не смогли простить. Когда позиция главного тренера пошатнулась под неудачами, его мгновенна накрыла лавина ненависти со стороны фанатов, к которым руководство часто прислушивается в латиноамериканских реалиях.

На его пост Торрента уже намечено назначение Рожерио Сени, который только успел покинуть пост Форталезы, о чем Football.ua сообщал ранее. Интересный момент: если назначение таки произойдет, то Сени встретится на стадии 1/4 финала Кубка Бразилии с родным Сан-Паулу, который на прошлом этапе выбил Фораталезу, которую возглавлял легендарный голкипер-бомбардир.

Теперь, можно переходить к безумию внутри лидера бразильской Серии А. Аргентинский экс-футболист Эдуардо Коудет был назначен на пост главного тренера Интернасьонала 16 декабря 2019 года, со сроком контракта в два года. Однако уже по ходу текущего сезона выдержать интриги внутри команды и разлад отношений с руководством клуба, а также отсутствия реального усиления перед матчами плей-офф Копа Либертадорес против Бока Хуниорс, он не сумел. По слухам, Коудет отправится тренировать Сельту за оклад в 65 тыс долларов в месяц — в два раза меньше, чем у него был в Интере.

К слову, именно Коудет заманивал в состав бразильского клуба полузащитника донецкого Шахтера Тайсона.

Вместо него на тренерский пост Интера вернется 68-летний Абел Брага, для которого это будет уже седьмой приход в клуб за 35 лет тренерской работы. На его счету уже числится поднятие над головой Кубка Либертадорес, а также трофея Клубного чемпионата мира.

При этом, данное назначение не приветствуется практически ни в одном спортивном издании страны ввиду слабых результатов работы Браги в последних сезонах. Впрочем, в чемпионате, где первое и десятое место разделяют всего 11 очков, можно ожидать подвоха от любой команды. Тем более, когда лидер не побеждает уже три тура кряду.

Кашаса, Кайпиринья или Мате, для гурманов — выбирайте на свой вкус. В бразильском "сериале" сложно понять сюжет на "обывательскую" голову.