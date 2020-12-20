Бразилия

Полузащитник не сумел себя проявить в луганском клубе.

Бывший полузащитник луганской Зари Нортон Матеус перебрался в Эспортиво, который представляет бразильскую Серию D. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Срок контракта Нортона заключен на один сезон. Клуб подписал футболиста свободным агентом.

В Зарю Матеус перешел из Флуминенсе в марте 2019 года. В одном из грандов бразильского футбола он был игроком ближайшего резерва, а за луганчан сыграл всего один матч в УПЛ и последнее время тренировался с дублем команды.

Отметим, что после Зари Нортон поддерживал форму в клубах Итумбиару и Матоненсе.

Не так давно бывший тренер "черно-белых" Юрий Вернидуб рассказывал, что не видел бразильца и еще двоих игроков в составе команды.

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