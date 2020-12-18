Украина

Специалист назвал неожиданные фамилии футболистов.

Бывший тренер луганской Зари Юрий Вернидуб назвал фамилии трех футболистов, которые перешли в клуб без его согласия.

"Практически все трансферы в Зарю происходили с моего согласия. Я и мой тренерский штаб смотрели футболистов и по ним принимали решения. А когда начинали появляться футболисты, которые не нужны, то какой смысл был продолжать работать в клубе?

Был японец Ицуки Урата, бразилец Нортон Матеус, серб Неманья Иванович. И еще были игроки, которых я не видел в своем составе. Это неправильно. Я не смог повлиять на эти трансферы. Они все молодые и клуб должен был заработать. Но как, я не знаю", — рассказал Вернидуб в интервью Та То Таке.

Напомним, Юрий Вернидуб покинул Зарю в мае 2019 года. После поработал в солигорском Шахтере и сейчас находится в поисках нового клуба.

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