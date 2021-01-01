Бразилия

На посту тренера команды бывший наставник сборной Бразилии и Реала сменил португальца Рикарду Са Пинту.

Вандерлей Лушембурго во второй раз в своей тренерской карьере возглавил Васку да Гама — сообщил официальный сайт клуба.

Первоначальный контракт подписан до конца нынешнего чемпионата Бразилии, который завершится в феврале. Дальнейшая судьба 68-летнего специалиста будет зависеть от того, сохранит ли команда прописку в Серии А. После 27-ми туров Васку занимает место в зоне вылета, однако сыграл на матч меньше, чем пребывающие в безопасной зоне Брагантино, Форталеза, Спорт Ресифи и Байя, от которых отстает на 3, 3, 1 и 0 очков соответственно.

Вместе с Лушембурго в команду придут его ассистенты Маурисио Копертино, Антонио Мело и Даниэль Фелиш.

Во время своего первого пришествия в Васку Лушембурго провел 37 матчей: 15 побед, 12 ничьих и 10 поражений.

За свою 37-летнюю тренерскую карьеру Лушембурго возглавлял великое множество бразильских команд, национальную сборную Бразилии, Реал и Тянцзинь Тяньхань.

Во главе своих команд он неоднократно выигрывал чемпионаты различных бразильских штатов, 5 чемпионатов и 1 Кубок Бразилии, а также Копа Америка в 1999 году.

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