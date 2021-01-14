Команда преждевременно обеспечила себе путевку в высший дивизион.
Шапекоэнсе, Getty Images
14 января 2021, 19:57
За четыре тура до конца сезона бразильской Серии Б стало известно, что Шапекоэнсе вернулся в высший дивизион страны.
Команда в тяжелом матче обыграла Фигейренсе и завоевала путевку на повышение в классе. Вместе с ними в Серию А выйдут и Америка МЖ. Между ними разыграется чемпионство.
Напомним, в 2016 году самолет с футболистами, тренерским штабом и персоналом Шапекоэнсе потерпел крушение в Колумбии. 71 человек в результате погиб, однако 6 остались живы, а Алан Рушел, который спасся, до сих пор продолжает играть за клуб.
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