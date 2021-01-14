Бразилия

Команда преждевременно обеспечила себе путевку в высший дивизион.

За четыре тура до конца сезона бразильской Серии Б стало известно, что Шапекоэнсе вернулся в высший дивизион страны.

Команда в тяжелом матче обыграла Фигейренсе и завоевала путевку на повышение в классе. Вместе с ними в Серию А выйдут и Америка МЖ. Между ними разыграется чемпионство.

VOLTAMOS! 🏹⚽💚



SOMOS SÉRIE A!



Não foi fácil chegar até aqui.

Foi muito mais duro do que imaginávamos. Com trabalho, humildade, dedicação, união e, principalmente, com a FORÇA QUE VEM DE CIMA, a Chapecoense cumpriu a promessa. pic.twitter.com/3uwQjbTfz2 — Chapecoense (@ChapecoenseReal) January 13, 2021

Напомним, в 2016 году самолет с футболистами, тренерским штабом и персоналом Шапекоэнсе потерпел крушение в Колумбии. 71 человек в результате погиб, однако 6 остались живы, а Алан Рушел, который спасся, до сих пор продолжает играть за клуб.

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