Бразилия

Бразильский защитник поделился воспоминаниями о своем периоде карьеры в Челси.

В интервью британскому изданию Daily Mail бразильский фланговый защитник Филипе Луис поделился с журналистами воспоминаниями о неоднозначном периоде его выступления в лондонском Челси, когда "синими" руководил португальский специалист Жозе Моуриньо.

"Когда я остался на скамейке запасных в первой игре, я пришел в кабинет Моуринью и напрямую спросил у него: "Зачем вы меня пригласили сюда? Почему я не мог остаться в Атлетико?".

Он ответил, что видит защиту команды надежнее, когда выходит Аспиликуэта, а не я. Сказал, что я должен отвоевать свое место в составе.

Такого ответа я не мог ожидать, потому что мое имя тогда говорило о том, что я должен быть основным игроком.

Однако, он был прав. Я играл не лучшим образом. И тем не менее, я считаю, что для того, чтобы расти, ты должен играть. Я никогда не жалел о своем решении перейти в Челси, ведь я оказался в одном из самых больших клубов мира, но все хотят играть!", — поделился впечатлениями о минувших дня карьеры бразилец.

Ключевой момент для решения завершить карьеру в лондонском клубе у футболиста случился перед финалом Кубка английской лиги, на который он не нашел своего имени в списке футболистов стартового состава, хотя до этого защитник отыграл все матчи турнира.

В тот момент я чувствовал себя преданным. Я не хотел работать с Моуринью еще один год. Но это не его вина. Мы выиграли в финале, и у меня дома висит медаль!", — заключил бразилец.

Из лондонского Челси футболист совершил обратный трансфер в мадридский Атлетико за сумму, на 4 млн евро меньшую, чем за него заплатили "матрасникам" сами "пенсионеры" — 16 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt.

Затем, последовали еще четыре года под руководством Диего Симеоне, но прошлый сезон Филипе Луис начинал уже в составе бразильского Фламенго.

35-летний игрок обороны в прошлом сезоне южноамериканских состязаний провел 31 поединок, в которых сумел отличиться двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.