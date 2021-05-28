Центральный защитник Шахтера отправится в национальную сборную.
Витао, сайт федерации сборной Бразилии
28 мая 2021, 08:47
Официальный сайт Федерации футбола Бразилии сообщает, что Витао вызван в олимпийскую сборную вместо травмированного защитника Ромы Рожера Ибаньеса.
Это дебютный вызов для Витао в олимпийскую сборную. Ранее он принимал участие в сборах и играх лишь юношеских команды.
Вызванные 23 игрока должны появится в расположении команды 30 и 31 мая.
5 и 8 июня сборная проведет два товарищеских матча в Сербии, после чего главный тренер Андре Жардин назовет окончательную заявку на Олимпийские игры в Токио.