Бразилия

Легендарный футболист рассказал о своих впечатлениях от игры лидера атак современного созыва сборной Бразилии.

Несколькими днями ранее, сборная Бразилии уступила в финальном поединке Копа Америка своему самому принципиальному сопернику по региону — Аргентине (0:1), в результате чего лишилась возможности на родной земле поднять над головой десятый кубок в данном состязании.

Досадное поражение сплотило нацию вокруг команды, а один из легендарных ее футболистов — полузащитник Роналдиньо — в интервью известному изданию France Football поделился впечатлениями от игры капитана "пентакампеоне" Неймара.

"Нет никаких сомнений, что Неймар — мой наследник. Он — лидер нашей национальной команды, кумир всех бразильцев.

Несмотря на регулярные травмы, он не растерял смелость в своих действиях, своем дриблинге. Всегда приятно наблюдать за ним на поле".

Также, обладатель Золотого мяча-2005 отметил выступление партнера Неймара по французскому Пари Сен-Жермен, Килиана Мбаппе: "Он немного напоминает мне Роналдо. Я люблю футбол в исполнении этого парня. Отличный игрок, очень талантливый.

У него есть все необходимые качества для того, чтобы завоевать Золотой мяч. Мне нравится смотреть за тем, как он играет. Особенно, если он делает это в паре с Неймаром.

Что касается подбора кадров, но у ПСЖ все с этим в порядке", — констатировал экс-футболист парижан.

Напомним, что Неймар, на пару с Лионелем Месси, были признаны лучшими игроками Копа Америка-2021.