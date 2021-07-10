Копа Америка

Бывшие одноклубники демонстрируют выдающийся уровень на чемпионате Америки.

КОНМЕБОЛ определил лучших футболистов текущего розыгрыша Кубка Америки.

Данного звания удостоилось сразу два футболиста — форвард сборной Аргентины Лионель Месси и нападающий бразильской команды Неймар.

На Копа Америка Месси уже успел отметиться 4 голами и 5 результативными передачами. Неймар же забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

В заявлении на сайте Конфедерации футбола Южной Америки отмечается, что было невозможно выбрать лишь одного футболиста, когда на турнире лучших двое.

Напомним, что в финале турнира сойдутся именно сборные Аргентины и Бразилии. Поединок состоится 11 июля в 03:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что статус свободного агента наносит Месси существенный финансовый ущерб.

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