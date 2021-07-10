Бывшие одноклубники демонстрируют выдающийся уровень на чемпионате Америки.
Лионель Месси и Неймар, getty images
10 июля 2021, 19:59
КОНМЕБОЛ определил лучших футболистов текущего розыгрыша Кубка Америки.
Данного звания удостоилось сразу два футболиста — форвард сборной Аргентины Лионель Месси и нападающий бразильской команды Неймар.
На Копа Америка Месси уже успел отметиться 4 голами и 5 результативными передачами. Неймар же забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.
В заявлении на сайте Конфедерации футбола Южной Америки отмечается, что было невозможно выбрать лишь одного футболиста, когда на турнире лучших двое.
Напомним, что в финале турнира сойдутся именно сборные Аргентины и Бразилии. Поединок состоится 11 июля в 03:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что статус свободного агента наносит Месси существенный финансовый ущерб.
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