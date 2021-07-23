Бразилия

Бразильский вратарь Луис Фелипе подписал контракт с португальским Белененсешем.

Бразильский голкипер Луис Фелипе, известный в Украине по выступлениям в луганской Заре, подписал контракт с португальским Белененсешем.

По официальной информации, вратарь перешел в португальский клуб на правах свободного агента. О строках соглашения никакой информации нет.

Луис Фелипе прокомментировал данный переход и поделился ожиданиями от нового сезона.

"Я очень рад. Это прекрасная возможность сыграть в одной из лучших лиг мира. Португальский чемпионат высоко ценится, особенно среди молодых футболистов, как я. Я надеюсь, что команде удастся выполнить задачи на сезон – мы хотим достичь хорошей позиции в чемпионате и, возможно, даже замахнуться на еврокубки", — сказал Луис Фелипе в интервью VAVEL.com

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник Зари перешел в ДАК 1904