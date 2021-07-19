Бывший футболист Зари нашел новый клуб.
Андрейс Цыганикс, фото ДАК 1904
19 июля 2021, 23:59
Экс-полузащитник луганской Зари Андрей Цыганикс подписал соглашение с ДАК 1904, сообщает официальный сайт словацкого клуба.
Отметим, что стан украинской команды 24-летний латвиец покинул, разорвав контракт по обоюдному согласию.
Цыганикс перебрался в луганский клуб в январе 2020 года. За это время он провел за луганчан 29 поединков, в которых отметился одним ассистом.
Отметим, что за ДАК 1904 выступает другой представитель Украины — Даниил Бескоровайный.