Бразилия

Габриэл Перейра продолжит свою карьеру в Бразилии.

Вратарь Монако Габриэл Перейра продолжит свою карьеру в бразильском клубе Атлетико Паранаэнсе. Об этом сообщает пресс-служба "монегасков".

Сроки соглашения и другие детали сделки по 19-летнему бразильцу не разглашаются. Футболист в нынешнем сезоне будет выступать за команду U-20.

Перейра перебрался в Монако из Гремио в прошлом году, но за французский клуб он так и не дебютировал.

В прошедшем сезоне он выступал за Лацио на правах аренды. На его счету девять игр в составе молодежной команды "орлов", в которых он пропустил 24 мяча.

Напомним, Монако является соперником Шахтера по матчам плей-офф квалификации Лиги чемпионов.