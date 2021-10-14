Специалист во второй раз встал у руля команды.
Рожерио Сени, Getty Images
14 октября 2021, 08:26
Сан-Паулу накануне объявил о прекращения сотрудничества с главным тренером клуба Эрнаном Креспо.
Причиной увольнения некогда легендарного футболиста стали неутешительные результаты в текущем розыгрыше чемпионата.
Новым тренером "трехцветных" стал Рожерио Сени — легендарный вратарь клуба и бывший наставник.
Контракт с 48-летним Сени подписан до декабря 2022 года. Его последним местом работы было Фламенго.
Отметим, что клуб переживает непростые времена, связанные с тяжелым финансовым кризисом. Не так давно Дани Алвес отказался возвращаться в Сан-Паулу после Олимпиады-2020 из-за задолженности по зарплате.
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