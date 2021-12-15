Португальский футболист уже начал переговоры с бразильским клубом.
Луиш Нани, Getty Images
15 декабря 2021, 19:11
Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Луиш Нани может продолжить свою карьеру в чемпионате Бразилии, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По информации источника, в услугах 35-летнего португальца заинтересован Флуминенсе.
Также отмечается, что переговоры между футболистом и клубом уже стартовали, и Нани положительно оценивает свой возможный переезд в Бразилию.
Последним клубом Нани был американский Орландо Сити, за который он провел 84 матча, забив 31 гол и отдав 17 ассистов.
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