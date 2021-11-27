Северная Америка

Футболист покидает клуб МЛС.

Бывший полузащитник Спортинга, Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Луиш Нани покидает свой нынешний клуб.

Об этом португалец объявил в своем Instagram.

"Орландо — это город, который я могу назвать своим домом. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Для меня было честью быть капитаном этой команды, выходить с ней в плей-офф и финал MLS is Back Tournament. Желаю этой команде всего наилучшего", — написал футболист.

За 2,5 года Нани провел 77 поединков в составе Орландо Сити, в которых сумел забить 28 голов и отдал 23 голевые передачи.