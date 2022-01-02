Бразилия

25-летний футболист будет играть во Второй лиге Бразилии.

Бывший полузащитник луганской Зари Силас продолжит свою карьеру в Гуарани. Об этом сообщает пресс-служба бразильского клуба.

Соглашение с 25-летним бразильцем рассчитано на один год, а другие детали сделки не разглашаются.

С марта прошлого года Силас выступал за Алагоано, в составе которой провел 29 матчей, в которых забил один гол и отдал один ассист.

Напомним, Силас выступал за Зарю с 2017 по 2020 год. За это время он сыграл 60 поединков, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

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