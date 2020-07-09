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Бразильский футболист продолжит карьеру в чемпионате Беларуси.

Нападающий Зари Силас Араужу да Силва перешел в минское Динамо, сообщает официальный сайт белорусского клуба.

Детали трансфера бразильского форварда остаются неизвестными. В стане "бело-синих" игрок будет выступать под 96- м номером.

Силас защищал цвета Зари в 2017-19 годах, а прошлым летом присоединился к израильскому клубу Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона на правах аренды. В этом сезоне 24-летний игрок провел 20 поединков, не отличившись результативными действиями.

На данный момент Динамо Минск занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Беларуси, набрав 23 очка после 16 туров.

Ранее сообщалось, что Динамо М арендовало украинского защитника Андрея Бацулу.