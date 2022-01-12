Бразилия

Бразилец рассказал о том, как обстоят дела в недавно приобретенном им клубе.

Легендарный бразильский форвард Роналдо, который недавно стал владельцем Крузейро, рассказал о том, как обстоят дела в его новом клубе.

По словам Феномена, его команда в глубоком финансовом кризисе.

"В Крузейро все гораздо хуже, чем я себе представлял. Клуб сейчас как пациент, который очень тяжело и долго болеет. Тем не менее, я верю и надеюсь, что мы спасем Крузейро. Я не собираюсь сдаваться. У клуба очень много долгов, мы должны перетерпеть сейчас очень тяжелый период.

При поддержке наших болельщиков наша команда планирует навести порядок в бумагах, привлечь хороших функционеров в клуб и выплатить все долги. В конце-концов, это не может продолжаться вечно" — приводит слова Роналду Sky Italia.

Напомним, за контрольный пакет акций Крузейро бразилец заплатил около 70 млн евро.

Ранее Роналдо сдал положительный тест на коронавирус.