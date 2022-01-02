Из-за болезни легендарный бразилец пропустит празднование 101-летия Крузейро.
Роналдо, Getty Images
02 января 2022, 20:39
Бывший нападающий сборной Бразилии, а ныне владелец Крузейро Роналдо заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба бразильского клуба.
45-летний бразилец сдал положительный тест на коронавирус и был вынужден уйти на карантин.
По этой причине Роналдо пропустит торжественные мероприятия в честь 101-летия Крузейро.
Напомним, в декабре прошлого года легендарный бразилец купил 90% акций Крузейро. Сумма сделки составила около 70 миллионов долларов.
По итогам прошедшего сезона Крузейро занял лишь 14-е место в бразильской Серии B.
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