Бывший нападающий сборной Бразилии, а ныне владелец Крузейро Роналдо заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба бразильского клуба.

45-летний бразилец сдал положительный тест на коронавирус и был вынужден уйти на карантин.

По этой причине Роналдо пропустит торжественные мероприятия в честь 101-летия Крузейро.

Напомним, в декабре прошлого года легендарный бразилец купил 90% акций Крузейро. Сумма сделки составила около 70 миллионов долларов.

По итогам прошедшего сезона Крузейро занял лишь 14-е место в бразильской Серии B.

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