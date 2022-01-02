Бразилия

Из-за болезни легендарный бразилец пропустит празднование 101-летия Крузейро.

Бывший нападающий сборной Бразилии, а ныне владелец Крузейро Роналдо заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба бразильского клуба.

45-летний бразилец сдал положительный тест на коронавирус и был вынужден уйти на карантин.

По этой причине Роналдо пропустит торжественные мероприятия в честь 101-летия Крузейро.

Напомним, в декабре прошлого года легендарный бразилец купил 90% акций Крузейро. Сумма сделки составила около 70 миллионов долларов.