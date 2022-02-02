Экс-форвард сборной Украины вернулся в Бразилию.
Марлос, УАФ
02 февраля 2022, 08:32
Бывший вингер сборной Украины и донецкого Шахтера Марлос перебрался в бразильский Атлетико Паранаэнсе.
Контракт Марлоса с новым клубом рассчитан до окончания сезона-2021/22.
Переход состоялся на правах свободного агента, так как контракт футболиста с "горняками" завершился в январе.
Атлетико Паранаэнсе занимает на данный момент 14 месте в бразильской Серии А.
Отметим, что в Бразилли играл за Коритибу и Сан-Паулу, после чего перешел в харьковский Маталлист.
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