Бразилия

Экс-форвард сборной Украины вернулся в Бразилию.

Бывший вингер сборной Украины и донецкого Шахтера Марлос перебрался в бразильский Атлетико Паранаэнсе.

Контракт Марлоса с новым клубом рассчитан до окончания сезона-2021/22.

Переход состоялся на правах свободного агента, так как контракт футболиста с "горняками" завершился в январе.

Атлетико Паранаэнсе занимает на данный момент 14 месте в бразильской Серии А.

Отметим, что в Бразилли играл за Коритибу и Сан-Паулу, после чего перешел в харьковский Маталлист.

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