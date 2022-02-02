Бразилия

Футболист рассказал о новом вызове в карьере.

Экс-игрок сборной Украины Марлос, который присоединился на правах свободного агента к Атлетико Паранаэнсе, прокомментировал переход.

"Я всегда четко заявлял, что мечтаю играть за Атлетико Паранаэнсе. И я очень рад, что меня приветствуют здесь все, кто является частью этого клубного проекта. Я рад быть рядом с квалифицированными и признанными профессионалами.

Атлетико великолепен. У него отличная структура. Мне даже кажется, что я все еще в Европе. Я считаю, что ни в одном другом клубе Бразилии я не испытал бы того, что испытываю здесь сегодня.

Так что теперь все зависит от меня, от моей самоотверженности и стремления оправдать ожидания клуба", — сказал Марлос.

В видео он на русском языке обратился к фанатам клуба: "Я сейчас ураган. И я уже здесь", — сказал он.

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