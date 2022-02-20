Бразилия

Португальца заманивают высокой зарплатой и серьезными требованиями.

В августе прошлого года бывший главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру, спустя небольшую паузу после ухода из стана "горняков", возглавил катарский клуб Аль-Духаиль, с которым сейчас идет на второй строчке турнирной таблицы, отставая от лидера, Аль-Садда, на десять очков.

Однако, уже в конце сезона краткосрочный контракт 60-летнего наставника подходит к завершению, поэтому он вынужден уже сейчас присматривать себе будущее место работы.

Претендентов на Каштру достаточно. Как минимум, это два бразильских клуба — Коринтианс и Ботафого, причем "мушкетеры" уже сумели договориться с португальцем относительно размера будущего оклада.

Тем не менее, Ботафого продолжает рассматривать кандидатуру наставника на руководящий пост в своей основной команде, а ключевым преимуществом со своей стороны видит отсутствие требования немедленно давать результат, что непременно будет сопутствовать работе Каштру в Коринтиансе.

"Одинокая звезда" рассчитывала на то, что ей удастся переманить опытного специалиста сразу после ухода бывшего наставника команды Эндерсона Морейры со своего поста, а на прошедшую пятницу, 18 февраля, у клуба в графике даже стояла церемония подписания контракта с португальцем, как сообщает местная пресса.

Однако, договоренность с Коринтиансом резко изменила ситуацию, поэтому Каштру сейчас продолжает оставаться в подвешенном состоянии относительно своего будущего.