Бразилия

Нападнику потрібна ігрова практика.

Багатообіцяючою була трансферна кампанія харківського Металіста під час зимового вікна переходів, однак почався черговий виток агресії проти України, через що старт другої частини сезону в усіх національних змаганнях було відкладено на невизначений термін.

У підсумку, новоприбулі гравці тепер мають можливість поставити на паузу, або взагалі припинити, відносини з українськими командами, аби не зупиняти процес набуття оптимальних фізичних кондицій.

Доречною опцією вирішив скористатися новачок харків’ян Пауло Енріке Перейра да Сілва, більш відомий як Пауліньо Бойя, та відправився до оренди в бразильський клуб Америка Мінейро.

На Батьківщині 23-річний гравець буде знаходитися до кінця червня цього року.

Минулим клубом футболіста був Сан-Паулу, за який він зіграв 25 матчів у професійній кар’єрі, по одному разу забивши та віддавши гольовий пас.