Бразилия

Футболіст закінчить сезон у Бразилії.

Захисник Дніпра-1 Габріель Бузанелло перейшов до бразильського Жувентуде, повідомляє сайт клубу.

Мова йде про оренду 23-річного футболіста до кінця сезону — 30 червня 2022 року.

Нагадаємо, Бузанелло перейшов до Дніпра-1 взимку 2022 року з Шапекоенсе. Він пройшов з клубом збори, але не встиг дебютувати.

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