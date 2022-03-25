Фахівець продовжить тренерську діяльність у Бразилії.
Луиш Каштру, Getty Images
25 марта 2022, 07:56
Колишній головний тренер донецького Шахтаря Луіш Каштру очолив бразильський Ботафого. Про це він повідомив у своєму Instagram.
Деталі його співпраці їх клубом поки невідомі, адже офіційно клуб ще не заявив про призначення.
Нагадаємо, що останнім часом Каштру працював у катарському Аль-Духаїлі, але залишив свою посаду по закінченні сезону.
Шахтар Каштру очолював з 2019 по 2021 рік та був звільнений після закінчення минулого сезону.
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