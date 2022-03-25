Бразилия

Фахівець продовжить тренерську діяльність у Бразилії.

Колишній головний тренер донецького Шахтаря Луіш Каштру очолив бразильський Ботафого. Про це він повідомив у своєму Instagram.

Деталі його співпраці їх клубом поки невідомі, адже офіційно клуб ще не заявив про призначення.

Нагадаємо, що останнім часом Каштру працював у катарському Аль-Духаїлі, але залишив свою посаду по закінченні сезону.

Шахтар Каштру очолював з 2019 по 2021 рік та був звільнений після закінчення минулого сезону.

Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.