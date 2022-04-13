Бразилия

Футболіст знайшов новий клуб в Бразилії.

Колишній вінгер київського Динамо Че Че, який виступав до останнього часу за Сан-Паулу, знайшов новий клуб.

Як повідомляє Goal, 29-річний хавбек перейшов до Ботафого, який наразі тренує колишній наставник Шахтаря Луїш Каштру.

Сума трансферу складе п'ять мільйонів реалів, що близько трьох мільйонів у перекладі на євро.

Нагадаємо, що Че Че з 2018 по 2019 рік захищав кольори українського клубу. На його рахунку 19 матчів та один забитий м'яч.