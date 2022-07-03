Бразилия

Функціонер висловився щодо можливого повернення бразильського футболіста.

Президент Сантоса Андрес Руеда не виключив, що Неймар може повернутися до Сантосу.

"Я часто розмовляю з батьком Неймара, ми обмінюємося ідеями. Це частина повсякденного життя. Завдяки цій можливості та ситуації Неймара у ПСЖ двері Сантоса завжди будуть відчинені. Ми дозволимо собі помріяти.

Коли Неймар йшов, він сказав, що повернеться. Ми розмовляли з ним і знаємо, що це важко здійснити. Але мій обов'язок — хоча б спробувати це зробити", — наводить слова Руеди Gazeta Esportiva.

Минулого сезону Неймар взяв участь у 28 матчах у всіх турнірах, у яких забив 13 голів і зробив вісім результативних передач.