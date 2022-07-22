Бразилия

На футболіста претендував один з бразильських клубів.

Український захисник Ярослав Ракицький, який перебуває у статусі свободного агента, міг продовжити кар'єру в Бразилії.

Центербек отримав пропозицію від місцевого Ботафого. Йому, за інформацією Ігоря Циганика, пропонували великий контракт.

Але, колишній гравець збірної України відмовився туди переходити. Головна причина відмови — сімейні обставини.

Нагадаємо, що після того, як гравець залишив один з клубів з країни-терористки, він тренувався разом з донецьким Шахтарем.

Раніше повідомлялось, що Ракицький може продовжити свою кар'єру у чемпіонаті Туреччини.