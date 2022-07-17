Український захисник стане одноклубником Маріо Балотеллі.
Ярослав Ракицький, Getty Images
17 липня 2022, 16:20
Колишній захисник донецького Шахтаря Ярослав Ракицький може продовжити свою кар'єру у чемпіонаті Туреччини. Про це повідомляє milliyet.com.tr.
За інформацією джерела, зараз переговори знаходяться на фінальній стадії і незабаром буде укладено контракт.
Також зазначається, що 32-річний українець разом із командою вирушить на навчально-тренувальний збір до Італії, який розпочнеться за чотири дні.
Нагадаємо, Ракицький у березні розірвав угоду із Зенітом, отримавши статус вільного агента. Він підтримував форму з Металістом, а потім із Шахтарем.